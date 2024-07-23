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3-4月千萬發票獎 四張未領

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部昨（22）日表示，今年3-4月期1,000萬元特別獎仍有四張未領，包含僅花34元的Uber Eats外送費發票、僅花26元在台中市西區台糖蜜鄰購買運動飲料等；另外200萬元特獎發票，則還有五張未領。

財政部提醒幸運中獎人，3-4月期發票領獎期間為今年6月6日起至9月5日止，中獎人記得把握兌領期限，別與大獎擦身而過。

今年5-6月期統一發票將於25日開獎， 3-4月期中獎統一發票仍在兌領期限內，兌領期限至今年9月5日，特別獎與特獎分別有四張、五張尚未領獎。據最新統計，3-4月期未領的特別獎發票共四張，包含Uber Eats開出34元外送費發票、台中市西區台糖蜜鄰便利超市開出26元運動飲料發票、雲林縣口湖鄉中油開出1,224元發票、高雄市楠梓區統一超商開出51元飲品發票。

台糖 統一發票

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