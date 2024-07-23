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雇主給付教召薪資 享優稅

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部中區國稅局表示，公司給付員工接受教召請假期間的薪資費用，可針對給付薪資的150%自當年度申報所得額加成減除。

為保障後備軍人接受召集的相關權益，並減少召集期間對各機關團體營運衝擊，國防部及財政部2022年訂定「員工接受召集請假期間薪資費用加成減除辦法」，並自2022年上路。

中區國稅局表示，各機關團體申請優惠時，應依規定格式填報，並檢附薪資金額證明、計算召集期間給付薪資明細表、請公假之假單、請假紀錄、教召令或後備軍人志願短期在營服役的契約證明與解召證明文件。

國稅局舉例，甲君受雇於某公司，2023年間接受14天教召，召集期間公司給付薪資2萬元，公司在申報2023年營所稅時，薪資費用可以150%加成減除，即可自所得額減除3萬元。

國稅局提醒，各機關團體給付員工請假期間薪資金額，應以國稅局核定數為準，不過若該期間薪資已適用其他法律規定的租稅優惠，就不得重複適用。

國稅局 薪資 資費

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