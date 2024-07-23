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拍賣成交 平台別漏開發票

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
營業人採取公開競價的「拍賣」方式、價高者得，除了收取佣金需要開發票，也要按成交價格開立發票、課徵營業稅。 聯合報系資料照
營業人採取公開競價的「拍賣」方式、價高者得，除了收取佣金需要開發票，也要按成交價格開立發票、課徵營業稅。 聯合報系資料照

網路銷售方式五花八門，財政部高雄國稅局表示，營業人採取公開競價的「拍賣」方式、價高者得，除了收取佣金需要開發票，也要按成交價格開立發票、課徵營業稅

高雄國稅局近期發現，有營業人將「居間」交易與「拍賣」交易混淆，導致短漏開統一發票遭補稅處罰，提醒營業人應依「實質交易型態」，確實開立統一發票交付買受人。

國稅局解釋，「居間交易」主要是指媒介買賣雙方購買貨物或勞務取得報酬，主要賺取佣金、手續費或收取轉付差額作為收入，在這種情況下，營業人應依照收取的佣金開立統一發票。

至於「拍賣」交易，主要是由拍賣人拍板或依其他慣用的方法為賣定表示成立的契約，例如公開競價等方式，價高者得。依財政部函釋，包括成交價格開立發票課徵營業稅，至於向賣主及所有買主收取的佣金，也應依法開立發票報繳營業稅。

舉例來說，營業人甲公司在拍賣網路平台經營代拍業務，接受賣主乙公司委託拍賣商品，拍賣成交價200萬元，甲公司交付商品給買受人，並收取拍賣價金200萬元後，即同額轉交付給乙公司，另向乙公司收取佣金收入5萬元。依規定，甲公司針對成交價200萬元、佣金5萬元，都要開立發票，交給乙公司。

國稅局指出，現今網路行銷成為企業成功關鍵之一，但為避免交易糾紛，應注意自身交易型態，確實開立統一發票交付買受人，依法報繳營業稅，以維護消費者兌獎權益並免遭補稅處罰。

國稅局 營業稅 統一發票

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