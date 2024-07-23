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稅收挹注長照基金 超預期

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
財政部統計，今年上半年稅收挹注長照基金446億元。 聯合報系資料照
財政部統計，今年上半年稅收挹注長照基金446億元。 聯合報系資料照

財政部統計，今年上半年稅收挹注長照基金446億元，年增31.7％，各稅源中以房地合一稅增加最多、年增69.1％，累計撥入長照基金237億元。截至上半年，稅收撥入長照基金已達到全年預算數五成以上。

《長期照顧服務法》自2017年6月實施後，依法成立長照基金，來自稅收的財源包括遺產稅、贈與稅調整為三級累進稅率所增加的收入、菸稅調漲後所增加的收入，以及房地合一稅扣除中央統籌分配後的餘額，合計四項稅目，再加上菸捐、政府預算撥充等組成長照基金。

今年上半年稅收挹注長照基金情形
今年上半年稅收挹注長照基金情形

在稅收財源方面，今年上半年撥入長照基金稅收共446億元，與去年同期相比，增加107億元、年增31.7％。

其中來自房地合一稅的金額來到237億元，為今年以來長照基金最主要的稅收財源；來自菸稅占比第二、挹注130億元；遺產稅撥入59億元，贈與稅也有19億元。

以各稅目來看，受到《平均地權條例》修法、央行連續升息影響，去年同期房市處於低點，房地合一稅基期較低，今年在經濟景氣回升、市場熱錢多及新青安貸款政策激發房市剛性需求等催化下，上半年撥入長照基金的房地合一稅年增近七成。

除此之外，上半年撥入長照基金的菸稅年增2.9％；遺產稅年增64％；贈與稅則因比較基期高、年減46.6％。

今年度稅收撥入長照基金的預算數約781億元，截至上半年已撥入446億元，占累計分配預算數116.1%，代表超乎預期；占全年度預算數比率57.1%，達成率樂觀。

房地合一稅2016年上路後，扣除統籌分配稅款部分，剩餘九成稅款皆撥入長照基金，由於房地合一稅收年年成長，並於2022年首度超車菸稅，今年可望挑戰連三年成為挹注長照基金主力。

此外，今年上半年撥入中央特種基金的金融業營業稅實徵淨額189億元，年增20.6％；健康福利捐實徵130億元、年增3％；而自今年開始，房地合一稅收餘額至少應有10％撥入住宅基金，今年上半年房地合一稅挹注住宅基金26億元、占全年預算數的54.4％。

房地合一稅 長照

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