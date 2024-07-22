新聞中的法律／最低工資諮詢會...勞資新橋梁

《最低工資法》今年首度實施，接替過去基本工資審議制度，勞動部將於今年第3季召開最低工資審議會，擬定首次最低工資數額。過去的「基本工資工作小組」是勞資溝通與交流的重要平台，未來將以「最低工資諮詢會」之形式延續，讓最低工資審議容納更多元意見，讓勞資雙方持續建立良好互動。

最低工資法在2023年12月12日獲立法院三讀，該法共計19條，有六大重點。第一，組成最低工資審議會，定期審議。勞動部應設置由勞、資、政、學四方委員代表組成的最低工資審議會，每年於第3季召開會議，透過社會對話機制，擬定具有共識的最低工資調整方案。

第二，明確審議參採指標。明定「消費者物價指數（CPI）年增率」為應參採指標，以維持勞工必需之購買力，並明定十項得參採指標，可就整體經濟社會情勢綜合考量，讓審議機制兼具穩定與彈性。

這十項得參採指標包括：勞動生產力指數年增率、勞工平均薪資年增率、國家經濟發展狀況、國民所得及平均每人所得、國內生產毛額及成本構成之分配比率、民生物價及生產者物價變動狀況、各業產業發展情形及就業狀況、各業勞工工資、家庭收支狀況、最低生活費。

第三，完備議決與核定程序及行政院退回之重審機制。審議以共識決為原則，如無法達成共識，再以多數決作成決議。定明最低工資核定實施程序，以及行政院不予核定審議通過的最低工資時，勞動部應再召開審議會審議，並將審議結果報請行政院核定。

第四，建立跨領域研究小組先行評估機制。勞動部將成立研究小組，成員涵括學者專家及與國家整體經濟社會情勢相關的部會代表，由該小組研析最低工資實施的影響，並就審議指標數據的變動幅度與未來變化綜合評估，作成研究報告及最低工資調整建議，提供審議會參考。

第五，確保勞工最低工資權益並定明罰則。明定勞雇雙方議定的工資不得低於最低工資，倘有違者，處2萬元至100萬元罰鍰，地方主管機關並可依事業規模、違反人數或違反情節，加重其罰鍰至150萬元，且公布姓名及限期令其改善，未改善者應按次處罰。

第六，與基本工資制度順利接軌。明定最低工資公告實施前，仍繼續適用原核定的基本工資數額，且首次訂定的最低工資不可低於原基本工資。另，其他法規有關基本工資規定未及修正者，適用最低工資規定。

此外，過去以來，在基本工資審議制度下，勞資雙方透過每季召開一次的「基本工資工作小組」，作為勞資溝通與交流的重要平台。為延續勞資相互溝通、交流的精神，勞動部以「最低工資諮詢會」作為勞資對話平台，就當前經濟情勢交換意見，使最低工資審議更周延。換言之，最低工資審議制度仍會延續勞資交流互動精神，作為勞資對話平台。（本文由勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛口述，記者江睿智整理）