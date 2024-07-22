母子公司合報未分配盈餘 次年度虧損不得併計扣抵

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部台北國稅局表示，企業若採連結稅制，母、子公司合併申報未分配盈餘時，在減除「經會計師查核簽證之次一年度虧損」項目時，各公司損益須個別計算，不可合併扣抵。

台北國稅局說明，營利事業依《金融控股公司法》或《企業併購法》規定，母、子公司合併申報未分配盈餘時，針對盈餘計算可合併計算，但如果各公司有減除「次一年度虧損」時，子公司的次年度虧損就不能用來抵母公司的盈餘。

國稅局舉例，甲公司與子公司A公司採連結稅制，合併申報108年度未分配盈餘，甲公司未分配盈餘9,500萬元，A公司有稅後淨利180萬元，次年度虧損5,400萬元，甲公司合併申報時，加計了A公司的180萬淨利，但減除了A公司次年度虧損，導致多減了5,220萬元，遭國稅局以5%稅率補稅261萬元。

併購 國稅局 財政部

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