節能家電補助預算 再加碼

民眾踴躍汰換老舊冰箱、冷氣，經濟部節能家電預算至今年中僅剩7億元，將向政院爭取加碼21億元，合計28億元將執行至今年底，民眾更新節能家電，加計財政部退稅，每台最高可省5,000元。

至於2025年後，經濟部仍會再推節能家電補助。據了解，經濟部規劃自2025年至2028年匡列經費約140億來補助，惟行政院長卓榮泰指示，汰換老舊家電應盡快執行、提早推動，不要提長年度計畫，經濟部可能縮短至二年，但仍待定案。

經濟部節能家電補助執行情況

為鼓勵民眾節能減碳，經濟部原規劃自2023年至2026年推動「住宅家電汰舊換新節能補助」、四年總經費80億元，每年20億元。但因民眾申請太踴躍，去年就已加碼33億元，總經費不變原則下，原本四年計畫縮短為三年。

沒想到，民眾踴躍申請程度遠超預期，至今年上半年，今年僅剩7億元可執行，下半年也不夠用，經濟部今年將再爭取21億元，換言之，下半年將有28億元可執行。

經濟部官員表示，2023年推出「住宅家電汰舊換新節能補助」計畫，目標汰換256萬台，現已汰換233萬台，節電14億度電。家庭用電占全體用電二成，冷氣及冰箱則占家庭用電四成，效果顯著。

官員表示，經濟部自2001年開始推能效標章，當時預估全台有730萬台老舊冰箱與冷氣機要汰換，能源署將評估究竟實際有待汰換的潛在數量有多少，據此再匡列未來補助計畫。

依經濟部計畫，民眾必須要把舊冰箱及冷氣機汰換出來才有補助，每台補助3,000元；另，財政部自2019年推出節能家電退稅措施，民眾購買節能家電，每台可享最高2,000元退稅，減徵期間至2025年6月14日止。換言之，民眾透過住宅家電汰換補助，搭配退稅申請，最多共可獲5,000元。

能源局表示，民眾把家中老舊冷氣機或冰箱汰換為一級產品，搭配汰換十年以上家用冷氣或冰箱，估計節電率分別可達52%及67%，直接減少一半以上冷氣及冰箱用電。