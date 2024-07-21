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檢舉逃漏稅 北區國稅局籲提供具體事證

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
北區國稅局。聯合報系資料照。
北區國稅局。聯合報系資料照。

因檢舉逃漏稅管道日益多元、知識水平提升，民眾見到各種不法行為，也會開始熱心提出檢舉。財政部北區國稅局表示，稽徵機關於處理檢舉案件啟動調查時，檢舉人協助提供違章漏稅事實及可供偵查之具體事證，但常常會發現檢舉案件中，相關檢舉事證常不夠明確，導致稽徵機關無法進一步辦理，須回購函請檢舉人補正資料，這中間也容易造成與檢舉民眾的誤會。

北區國稅局指出，依財政部訂頒「各級稽徵機關處理違章漏稅及檢舉案件作業要點」第13點規定，檢舉人向稽徵機關檢舉案件時，應提供檢舉人姓名及地址、被檢舉者之姓名及地址，包括涉嫌逃漏稅的公司或商號，其名稱、負責人姓名及營業地址、所檢舉違章漏稅之事實，也就是檢舉人應敘明所檢舉逃漏稅之人、事、時、地、物及可供偵查之具體事證，例如訂購單、送貨單、點餐單及付款證明等。如果這些檢舉事證有欠缺，稽徵機關會通知檢舉人限期補提供具體之違章漏稅事證，逾期未提供，即不予受理。

北區國稅局提醒民眾，請勿僅憑臆測或逕自轉載網路、報章雜誌及其他一般民眾皆可取得之各項公開資訊提出檢舉，卻未提出其他可供偵查的具體事證，稽徵機關依前揭要點第16點規定，仍會通知檢舉人限期補正或提供新事證，惟如檢舉人未提供，實徒增徵納雙方困擾及浪費行政資源。

該局呼籲，民眾如發現有涉嫌逃漏稅情事，歡迎主動提出檢舉，共同打擊逃漏稅捐不法行為，為有效掌握逃漏稅事實，檢舉時務必敘明違章漏稅之事實，並請檢附可供偵查的具體事證。

國稅局 財政部 逃漏稅

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