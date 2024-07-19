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房地合一重購退稅要同時符合三要件 水電資料也會現形

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
個人換屋享有房地合一稅自住房地重購租稅優惠，但一定要有「自住」事實。圖／本報系資料照片
個人換屋享有房地合一稅自住房地重購租稅優惠，但一定要有「自住」事實。圖／本報系資料照片

個人換屋享有房地合一稅自住房地重購租稅優惠，但一定要有「自住」事實，財政部台北國稅局近來查核到實際案例，有民眾換屋重構，但雖舊屋有設籍，但發現用水資料註記「空戶」，無居住事實，被補徵稅額146.3萬元。

根據台北國稅局查核案例，某君108年6月20日以1400萬元取得A屋，112年6月20日以1900萬元賣掉A屋，同年月30日以3200萬元重購B屋，並於同年7月10日申報112年個人房屋土地交易所得稅時列報重購自住房地扣抵稅額。

不過該案經查核後發現，某君雖109年7月5日將戶籍遷入A屋，但查其持有A屋期間用水資料註記「空戶」，顯無居住事實，且該君無法提供足資證明具有自住事實的相關證明文件，稅局認定持有A屋期間無實際居住使用，與房地合一自住房地規定不符，因而否准某君認列重購自住房地扣抵稅額，並計算補徵稅額。而某君以1900萬元出售A屋，扣掉可減除成本1452萬元，再減掉移轉費用30萬元後，以稅率35%計，需補繳146.3萬元。

台北國稅局表示，過去查核經驗，有水、電用量少的案例就曾以天天到健身房洗澡或晚歸用電少為由。該局提醒，個人換屋申請適用房地合一稅自住房地重購租稅優惠，必須「同時」符合三條件：

一、出售舊房地與重購新房地移轉登記時間在2年以內。

二、出售與重購房屋均無出租、供營業或執行業務使用情形。

三、個人或其配偶、未成年子女於出售及購買房屋完成戶籍登記並居住。

其中，要特別注意有關自住房地認定，除需符合設籍及無出租等規定，也須有實際居住事實，才符合適用要件。該局還強調，民眾經核准適用房地合一重購優惠，應注意重購新房地於5年內不能改作其他用途或再行移轉，如經查獲，國稅局將追繳原扣抵或退還的稅額。

國稅局 房地合一稅

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