上半年房地合一稅大黑馬 嘉義縣成長逾1.6倍

年初以來的房市多頭反應在稅收上，住商機構盤點財政部數據，全台上半年個人房地合一稅達293.1億元，年增87.9%，全台與六都數據都創同期新高；值得注意的，嘉義縣成全台稅收黑馬，上半年房地合一稅達2.06億元，年增率165.3%，為全台第一。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，近期股市熱錢持續炒熱房市，尤以都會區與科技產業進駐縣市，買氣表現更為突出。

根據財政部統計，各縣市上半年個人房地合一稅「納稅王」寶座，仍由台中市拿下，上半年個人房地合一稅共計收取55.35億元，較去年成長74.4%；另外，六都中漲幅最為驚人則為新北、桃園市，上半年個人房地合一稅收分別達52.68、37.9億元，均倍數成長。

徐佳馨分析，台中市自2020年起，已連續5年上半年房地合一稅收都位居全台冠軍，顯示疫情後這波房市多頭，以重劃區話題多、區域建設發展顯著的台中市最為受惠；另外，新北、桃園則受北市房價外溢影響，加上區域捷運機能日漸成熟，磁吸「脫北者」族群移入，致房地合一稅收大增。

觀察六都以外縣市，上半年房地合一稅破億元縣市達12個，相較2023年同期多出3個縣市，其中除了新竹縣市房價漲幅驚人外，嘉義縣更成為黑馬，房地合一稅收較去年同期高漲1.6倍，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，嘉義縣自第一季傳出半導體龍頭即將進駐後，房市前景看漲，加上早有高鐵站等交通機能，區域吸引各大建商插旗，帶動整體房價、交易量穩定向上，讓政府稅收頗為豐潤。

賴志昶認為，近年房價飆漲，許多2016年後取得的買家獲利滿滿，加上還有不少在「平均地權條例」上路前簽約的屋主下車，在市場交易熱潮下，房地合一稅收大增並不意外，惟央行首季獨排眾議升息過後，接連祭出房市管制等措施，利空條件干擾，又適逢美國大選牽動台灣政經環境敏感神經，下半年房市面臨諸多挑戰，能否延續成交量及稅收，有待時間觀察。