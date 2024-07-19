今年哪裡賣屋賺最多？這縣市爆黑馬、稅收增1.6倍

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經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／記者游智文攝影
房市示意圖／記者游智文攝影

年初以來的房市多頭讓售屋人賺翻，政府稅收也暴增。住商機構盤點財政部數據，上半年全台個人房地合一稅293.1億元，年增87%，全台與六都均創同期新高，嘉義縣成稅收黑馬，上半年達2.06億元，年增率165%，全台第一。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨指出，近期股市熱錢持續炒熱房市，尤以都會區與科技產業進駐縣市，買氣表現更為突出。

根據財政部統計，各縣市上半年個人房地合一稅「納稅王」寶座，仍由台中市拿下，該市上半年個人房地合一稅共計收取55億元，較去年成長74%。

六都中漲幅最驚人則為新北、桃園市，兩者上半年個人房地合一稅收分別達52.6億、37.9億元，均呈現倍數成長。

徐佳馨分析，台中市自2020年起，已連續5年上半年房地合一稅收都位居全台冠軍，顯示自疫情後的這一波房市多頭，以重劃區話題多、區域建設發展顯著的台中市最為受惠。

新北、桃園則受北市房價外溢影響，加上捷運機能日漸成熟，磁吸「脫北者」族群移入，房地合一稅收大增。

另觀察六都以外縣市，今年上半年房地合一稅破億元縣市達12個，除了新竹縣市房價漲幅驚人之外，嘉義縣更成為黑馬，房地合一稅收較去年同期高漲1.6倍。

大家房屋企研室公關主任賴志昶分析，嘉義縣自第一季傳出半導體龍頭即將進駐之後，房市前景看漲，加上早有高鐵站等交通機能，區域吸引各大建商插旗，帶動整體房價、交易量穩定向上，政府稅收大增。

賴志昶認為，近年房價飆漲，許多2016年之後取得的買家獲利滿滿，加上還有不少在平均地權條例上路前簽約的屋主下車，在市場交易熱潮下，房地合一稅收大增並不意外。

惟央行首季獨排眾議升息過後，接連祭出房市管制等措施，利空條件干擾，又適逢美國大選牽動台灣政經環境敏感神經，下半年房市面臨諸多挑戰，能否延續成交量及稅收，有待時間觀察。

上半年六都以外個人房地合一稅破億縣市。表／住商機構提供
上半年六都以外個人房地合一稅破億縣市。表／住商機構提供
六都歷年上半年個人房地合一稅。表／住商機構提供
六都歷年上半年個人房地合一稅。表／住商機構提供

房價 房地合一稅 房市

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