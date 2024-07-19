機殼大廠可成（2474）驚爆內線交易案，疑似公司高層與其家人涉嫌在重大訊息發布後的禁止交易期間，交易可成股票，檢調兵分21路進行搜索並約談九人訊問。

可成昨（18）日發布重大訊息表示，將全力配合檢調單位，目前公司營運正常，並強調對公司財務業務無重大影響。

可成為全球筆電機殼龍頭，過去市占率一度最高占四成，近年略有下滑，但在筆電機殼產業仍是首屈一指；可成曾是蘋果iPhone機殼供應商，但2020年出售泰州廠給陸廠藍思科技後，已淡出iPhone機殼供應鏈，專注筆電機殼業務。

檢調獲報，可成在2020、2021年二度公告實施買回庫藏股，高層涉嫌在重大訊息確定後、未公開前後的禁止交易期間，透過相關帳戶買賣公司股票等，獲利及擬制性獲利數千萬元，涉嫌內線交易。