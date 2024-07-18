創同期新高！上半年個人房地合一稅收293億元 台中市仍是繳稅王

根據財政部統計資料庫資料顯示，今年6月個人房地合一稅收65.8億元，創下歷史單月次高紀錄，且年增率高達84.5%，上半年個人房地合一稅收293億元則是歷史同期新高，年增率也高達88%，由個人房地合一稅收爆增可以看出，繳納房地合一稅的民眾房價增值幅度驚人。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房地合一稅收大幅成長，主要還是2016年後買進的不動產，近年房價出現大漲，出售時適用房地合一稅的屋主與地主數量增加，整體繳稅的人變多且因為房價大漲後繳的稅也增加，個人房地合一稅收統計起來金額也驚人。

統計顯示，今年6月的個人房地合一稅收65.8億元，是歷史的單月次高紀錄，上半年房地合一稅收全國293.1億元，年增88%，繳稅王仍是台中市，上半年房地合一稅收55.4億元，年增74%，其次是新北市的52.7億元，年增106%，高雄市個人房地合一稅收上半年41.2億元，年增85%，桃園市稅收37.9億元，年增129%。

曾敬德表示，個人房地合一稅收因為房價大漲，稅負都相當可觀，建議建議民眾應該提前做好節稅規劃，包括換屋族可以一買一賣的重購退稅，或者利用自用連續設籍滿6年400萬免稅額度的優惠，不過購屋人須留意相關規定，保留好裝修等單據、金流與合約資料，日後若遇到查稅才有相關證明。

日前台北國稅局才公布一個查核案例，屋主持有舊屋期間用水資料註記「空戶」，顯無居住事實，又無法提供足資證明具有自住事實相關證明文件，被認定持有舊屋期間無實際居住使用，與房地合一自住房地規定不符，因此否准認列重購自住房地扣抵稅額，並予以補徵稅額146.3萬元。