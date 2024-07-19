工程損益認列 釐清完工日

財政部台北國稅局表示，營利事業承包工程若已建造完成並交付委建人使用，即屬完工，而非以取得工程驗收證明或保留款後，才計算認列工程損益。

國稅局說明，營所稅查核準則規定，營利事業承包工程，實際完工日期認定，應以承造工程實際完成，交由委建人受領日期為準。

國稅局舉例，甲公司2021年營所稅結算申報，以尚未取得承包商驗收證明及保留款為由，未列報在2019年承攬乙營造公司新建大樓的門窗安裝工程相關損益，不過經國稅局查核發現乙營造公司所承作的新建大樓主體工程已在2021年完工驗收，並連同甲公司承作的門窗安裝工程一併交付委建人受領使用，即屬完工，因此依規定調增工程損益1,500萬元，補稅300萬元。