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車輛汰舊換新退稅 應在申請年度認列

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部台北國稅局表示，公司車輛汰舊換新，依《貨物稅條例》規定取得退稅款，可列為資產成本減項，或未折減餘額減項，但應留意應在「申請」年度認列。

台北國稅局解釋，營利事業購買符合貨物稅條例規定車輛新車，所取得貨物稅退稅款屬於購買該資產的成本減少，不屬於所得性質。

公司在購置當年度申請退還貨物稅，應列為資產成本的減項，在購置「次年度」才開始申請退還減徵貨物稅，退稅款就應在申請時列為未折減餘額減項，依所得稅法規定計算折舊。

例如，甲公司於2023年元月間購買六輛符合貨物稅條例規定小客車新車後，同步報廢六輛舊車，新車依照耐用年數五年計提折舊，並在2023年2月1日申請退還每輛5萬元貨物稅，共30萬元。但甲公司辦理當年度營所稅申報時，未將退稅款30萬元列帳，即未列為資產成本減項，導致虛列折舊費用6萬元，被國稅局補稅1.2萬元並處罰。

新車 稅款 貨物稅

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