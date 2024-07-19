營所稅申報 別踩五地雷

報稅季結束後，各國稅局陸續檢視申報情況。財政部高雄國稅局提醒營利事業，再次檢查營所稅申報資料，尤其常見有五大錯誤，若發現有短漏報所得，應趕緊補報補繳、加計利息，以免被查獲後遭補稅處罰。

高雄國稅局表示，企業常因疏漏、不熟悉法令規定，導致短漏報所得，為提醒營利事業正確申報，國稅局彙整常見五大地雷。

營所稅五大地雷 圖／經濟日報提供

第一，漏未申報年度中被查獲漏開發票的銷售額；第二，漏未申報政府補助款，例如經濟部、地方政府經發局或環保局等補助款、海外財產交易所得（例如出售海外基金）、海外利息所得、結清舊制勞工退休準備金專戶金額等。

第三，未將汰換舊車購買新車、或購買節能電器所退還的貨物稅稅額，列為固定資產成本或當年度費用之減項。

第四，以有價證券投資為業者，若有應稅收入及免稅收入，未依「營利事業免稅所得相關成本費用損失分攤辦法」計算免稅收入應分攤數。

第五，漏未將經國稅局核定短漏報稅後淨利計入當年度未分配盈餘。

國稅局指出，近期查獲案件，在查核甲公司2021年營所稅結算申報案件時，發現甲公司在2021年有海外財產交易所得250萬元，漏未入帳，因此核定其短漏報所得額，補稅50萬元，並處以罰鍰。

之後隔年查核甲公司2021年未分配盈餘時，發現仍未將核定短漏報稅後淨利200萬元（短漏報所得額250萬元-補徵稅額50萬元），申報在2021年未分配盈餘中，因此補徵未分配盈餘稅額10萬元並處以罰鍰。

國稅局表示，營利事業申報時，應正確申報年度收入、成本費用、損失金額，如發現有短漏報狀況，應在未經檢舉、未經調查前自動補報並補繳所漏稅額，並將短漏報的稅後所得額，填報在該年度未分配盈餘中，以免遭補稅處罰。

若營利事業遭查獲發現所得額有短報或漏報情事，依規定應處以所漏稅額兩倍以下罰鍰；除罰鍰，納稅人以詐術或其他不正當方法逃漏稅捐，還應負擔刑事責任，也就是依規定，處五年以下有期徒刑，併科1,000萬元以下罰金。