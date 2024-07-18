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房地合一稅收暴增！節稅注意這幾點 空戶無法重購退稅
根據財政部統計資料庫資料顯示，今年6月個人房地合一稅收65.8億元，創下歷史單月次高紀錄，且年增率高達84.5%，累計今年上半年個人房地合一稅收293億元，年增88%，創歷史同期新高，專家指，由個人房地合一稅收暴增可以看出，繳納房地合一稅的民眾房價增值幅度驚人。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房地合一稅收大幅成長，主要還是2016年後買進的不動產，近年房價出現大漲，出售時適用房地合一稅的屋主與地主數量增加，整體繳稅的人變多且因為房價大漲後繳的稅也增加，個人房地合一稅收統計起來金額也驚人。
統計顯示，今年6月的個人房地合一稅收65.8億元，是歷史的單月次高紀錄，上半年房地合一稅收全國293.1億元，年增88%，繳稅王仍是台中市，上半年房地合一稅收55.4億元，年增74%，其次是新北市的52.7億元，年增106%，高雄市個人房地合一稅收上半年41.2億元，年增85%，桃園市稅收37.9億元，年增129%。
曾敬德表示，個人房地合一稅收因為房價大漲，稅負都相當可觀，因此建議建議民眾應該提前做好節稅規劃，包括換屋族可以一買一賣的重購退稅，或者利用自用連續設籍滿6年400萬免稅額度的優惠，不過購屋人須留意相關規定，保留好裝修等單據、金流與合約資料，日後若遇到查稅才有相關證明。
曾敬德指出，日前國稅局才公布一個查核案例，屋主持有舊屋期間之用水資料係註記「空戶」，顯無居住事實，又無法提供足資證明具有自住事實之相關證明文件，被認定持有舊屋期間無實際居住使用，與房地合一自住房地規定不符，故否准認列重購自住房地扣抵稅額，並予以補徵稅額146.3萬元。
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