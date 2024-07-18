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亞洲首家、台灣唯一 國泰金榮獲《環境金融》年度TCFD報告獎

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國泰金控榮獲《環境金融》最新公布永續投資獎的年度TCFD報告獎，並發布《2023年氣候暨自然報告書》，領先業界納入英國轉型計畫《TPT揭露框架》(國泰金控/提供)
國泰金控榮獲《環境金融》最新公布永續投資獎的年度TCFD報告獎，並發布《2023年氣候暨自然報告書》，領先業界納入英國轉型計畫《TPT揭露框架》(國泰金控/提供)

國泰金控（2882）在全球知名永續投資新聞與數據分析機構《環境金融》(Environmental Finance)最新公布永續投資獎(Sustainable Investment Awards 2024)評選中，以「2022年氣候策略暨自然風險管理報告書」榮獲「年度TCFD報告(TCFD report of the year)」大獎，同時為亞洲首家獲得該獎項之金融機構，國泰金控《2022年氣候策略暨自然風險管理報告書》被評審團譽為目前審閱過完整度最高也最詳盡的範例之一。

《環境金融》成立於1999年，是英國關注永續投資、綠色金融與環境市場領域的新聞分析機構，其主辦的永續投資獎(Sustainable Investment Awards)自2019年設立以來，每年表彰資本市場中扮演各種角色之永續金融領導者，旗下「年度TCFD報告(TCFD report of the year)」之歷屆得獎企業皆為國際大型資產管理公司。

國泰金控善盡永續金融先行者責任，以最高標準自願遵循國際永續框架，加速實踐淨零轉型。今年度最新發布的《2023年氣候暨自然報告書》領先業界納入英國財政部領導轉型計畫工作小組(Transition Plan Taskforce, TPT)發布的《TPT揭露框架》(TPT Disclosure Framework)，精進轉型計畫之細節與揭露品質，以「實施策略」與「議合策略」作為核心骨幹，其中「實施策略」聚焦金融資產、商品服務、業務營運的發展方向；「議合策略」則聚焦價鏈、產業/金融同業、政府/社會公眾等外部的氣候行動，闡明國泰金控低碳轉型實踐之道。

全球對抗氣候變遷之際，亦對自然與生物多樣性議題日趨關注，國泰金控《2023年氣候暨自然報告書》以自然相關財務揭露(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures, TNFD)LEAP建議流程，結合農業部林業保育署與生物多樣性研究所「生物多樣性熱區」及「紅皮書瀕危植物棲地」，辨識營運據點對生物多樣性敏感地區的分布，支持台灣在地復育計畫行動，保護受影響的生物多樣性熱點範圍，促進自然正向成長。

國泰金控 英國

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