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遺產稅身障扣除額 須繼承前取得證明

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部南區國稅局表示，民眾在申報遺產稅時，被繼承人配偶、子女等如符條件，可列報身心障礙扣除額每人693萬元，但要留意身障證明須是在繼承開始前取得，才能適用。

《遺產及贈與稅法》規定，被繼承人所遺之配偶、直系血親卑親屬及父母，如為身心障礙者權益保障法規定的「重度」以上身障者或精神衛生法規定的嚴重病人，且非拋棄繼承，申報遺產稅時，符合條件者，可加扣身障扣除額每人693萬元。

舉例來說，甲君在2024年元月間死亡，留下配偶乙君、兒子丙君及母親丁君三人，丙君在同年7月辦理遺產稅申報，檢附乙君及丁君的重度身障證明，列報兩人的身障扣除額1,386萬元，國稅局查核發現，乙君未拋棄繼承，乙君和丁君的重度身障證明取得日期分別為2024年5月（繼承日後）及2023年12月（繼承日前）。

由於乙君證明取得日期在繼承日後，且丙君無法提出乙君於繼承日前已符合重度身障的相關證明，無法適用扣除規定。

身障者 遺產稅

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