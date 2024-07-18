聽新聞
test
0:00 / 0:00
賣公益出租房地 不適用優稅
房東為公益出租人，享地價稅、房屋稅、所得稅等優惠，由於仍屬出租使用，當出售出租的公益住宅時，無法適用土增稅自住優惠。
台中稅務局指出，土地所有權人出售土地，須分別符合出售前一年或前五年內不得出租或營業之限制，即使將房地出租做為公益住宅，仍屬供出租使用，不符自用住宅用地優惠稅率規定，應按一般稅率核課土增稅。
土增稅一般稅率分三級，分別為20％、30％、40％，民眾多會利用「一人一生一次」機會申請自用住宅用地稅率，稅率可降至10％。
若要適用自用住宅用地稅率，必須是地上房屋所有權人為土地所有權人本人、配偶或直系親屬所有，且在簽約買賣前已辦理完成戶籍登記；於出售前一年內未出租或供營業使用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言