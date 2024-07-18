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賣公益出租房地 不適用優稅

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

房東為公益出租人，享地價稅、房屋稅、所得稅等優惠，由於仍屬出租使用，當出售出租的公益住宅時，無法適用土增稅自住優惠。

台中稅務局指出，土地所有權人出售土地，須分別符合出售前一年或前五年內不得出租或營業之限制，即使將房地出租做為公益住宅，仍屬供出租使用，不符自用住宅用地優惠稅率規定，應按一般稅率核課土增稅。

土增稅一般稅率分三級，分別為20％、30％、40％，民眾多會利用「一人一生一次」機會申請自用住宅用地稅率，稅率可降至10％。

若要適用自用住宅用地稅率，必須是地上房屋所有權人為土地所有權人本人、配偶或直系親屬所有，且在簽約買賣前已辦理完成戶籍登記；於出售前一年內未出租或供營業使用。

土增稅 所得稅 自用住宅

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