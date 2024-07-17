首批退稅342萬多件7月31日入帳 金額558億餘元

財政部所屬各地區國稅局將於7月31日同步辦理112年度綜所稅結算申報第1批退稅作業，台北國稅局表示，全國退稅件數達342萬餘件，退稅金額為558億餘元，較111年度退稅件數增加9萬餘件，退稅金額增加2億餘元。

台北國稅局說明，本批次退稅案件包括：

一、採網路申報之退稅案件。 二、符合稅額試算並以線上或電話語音確認的退稅案件。 三、符合稅額試算並於113年5月10日前以書面方式向戶籍所在地國稅局確認的退稅案件。

該局指出，納稅義務人選擇「直撥退稅」是最安全且快速的方式，退稅款於7月31日當日即可直接撥入（轉帳）納稅義務人指定的存款帳戶。本批退稅案件仍有近1.37%的民眾未採用直撥退稅方式，國稅局將同日開立退稅憑單陸續以掛號寄發，請民眾於退稅憑單兌領有效期限113年9月30日前儘速兌領。

台北國稅局也說，退稅憑單金額未達5000元者，可攜帶國民身分證、印章及退稅憑單向憑單上所列台灣銀行指定營業單位兌領現金；金額達5000元未滿2萬元者，則須利用金融機構或郵局的存款帳戶提出交換領取退稅款；金額達2萬元以上者，禁止背書轉讓，僅能將該憑單存入受退稅人在金融機構或郵局開立的存款帳戶。

台北國稅局呼籲，為縮短納稅義務人領取退稅款的時間，建議於5月辦理綜合所得稅結算申報時，選擇「直撥退稅」提供存款帳戶供稽徵機關辦理轉帳退稅，除退稅款可早日入帳外，更不必擔心退稅憑單遺失或被冒領，同時可免去往返金融機構提兌的時間。