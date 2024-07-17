快訊

「十連霸」北市議員陳政忠將入獄 操縱股票掏空公司判4年、2年定讞

女員工口水加料搞垮可不可！總公司「玩真的」 拆了新竹關埔店招牌

施壓對話曝光！豐邑高層簡訊責問楊文科 飯店執行長要求違法復工

342萬戶小確幸！綜所稅首批退稅558億餘元 7月31日入帳

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
綜所稅首批退稅558億餘元，將於7月31日入帳。圖／聯合報系資料照片
綜所稅首批退稅558億餘元，將於7月31日入帳。圖／聯合報系資料照片

財政部台北國稅局17日表示，財政部所屬各地區國稅局將於7月31日同步辦理112年度綜合所得稅結算申報第1批退稅作業，全國退稅件數達342萬餘件，退稅金額為558億餘元，較111年度退稅件數增加9萬餘件，退稅金額增加2億餘元。

台北國稅局表示，這一批次退稅案件包括一、採網路申報之退稅案件；二、符合稅額試算並以線上或電話語音確認之退稅案件；三、符合稅額試算並於今年5月10日前以書面方式向戶籍所在地國稅局確認之退稅案件。

納稅義務人選擇「直撥退稅」是最安全且快速的方式，退稅款於今年7月31日當日即可直接撥入納稅義務人指定之存款帳戶。

但台北國稅局也提到，這批退稅案件仍有近1.37％的民眾未採用直撥（轉帳）退稅方式，國稅局也將在同一日開立退稅憑單陸續以掛號寄發，請民眾於退稅憑單兌領有效期限今年9月30日前盡速兌領。退稅憑單金額未達5,000元者，可攜帶國民身分證、印章及退稅憑單向憑單上所列臺灣銀行指定營業單位兌領現金；金額達5,000元未滿2萬元者，則須利用金融機構或郵局之存款帳戶提出交換領取退稅款；金額達2萬元以上者，禁止背書轉讓，僅能將該憑單存入受退稅人在金融機構或郵局開立之存款帳戶。

台北國稅局呼籲，為縮短納稅義務人領取退稅款的時間，建議於5月辦理綜合所得稅結算申報時，選擇「直撥退稅」提供存款帳戶供稽徵機關辦理轉帳退稅，除退稅款可早日入帳外，更不必擔心退稅憑單遺失或被冒領，同時可免去往返金融機構提兌的時間，一舉數得。

國稅局 綜所稅 財政部

延伸閱讀

00939首配0.063元！年化率5.06%、小輸00940 7月31日最後上車

台韓租稅協定 優惠報你知

賣舊屋換新房…本要繳百萬的稅！貸夫「這2動作」：最後申報出去的數字0元

「不用每房裝冷氣」挨轟 郭智輝改口：房間沒人別開冷氣

相關新聞

首批退稅342萬多件7月31日入帳 金額558億餘元

財政部所屬各地區國稅局將於7月31日同步辦理112年度綜所稅結算申報第1批退稅作業，台北國稅局表示，全國退稅件數達342...

342萬戶小確幸！綜所稅首批退稅558億餘元 7月31日入帳

財政部台北國稅局17日表示，財政部所屬各地區國稅局將於7月31日同步辦理112年度綜合所得稅結算申報第1批退稅作業，全國...

囤房稅戶數 免計入12類房屋

《房屋稅條例》2.0（囤房稅2.0）7月上路後，持有戶數認定成為關鍵。財政部表示，子法明定12大類應稅房屋可免納入囤房稅...

台韓租稅協定 優惠報你知

為避免雙重課稅，台韓所得稅協定已於今年開始適用，財政部中區國稅局提醒，雙方針對非居住者的股利、利息、權利金扣繳率皆降至1...

專案勞檢 盯暑期工讀

暑期工讀旺季到來，勞動部昨（16）日宣布啟動專案勞檢，對於經常雇用工讀生的事業單位實施勞檢，並特別抽查雇有未滿18歲工作...

海運快遞報單將衝新高

財政部關務署昨（16）日表示，在網購蓬勃發展下，近年海運快遞報單量持續成長，今年光是上半年就達到1,099萬筆，全年可望...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。