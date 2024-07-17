海運快遞報單將衝新高

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部關務署昨（16）日表示，在網購蓬勃發展下，近年海運快遞報單量持續成長，今年光是上半年就達到1,099萬筆，全年可望突破2,000萬筆新高。

此外關務署昨日也表示，為完善海運快遞貨物專區業者的申設管理，財政部在完成凍結專區申設三年的檢討後，日前修正發布「海運快遞貨物通關辦法」部分條文，以「貨物通關秩序」或物館裡面、「專區設置情形」是否有飽和或不足、「海關執行人力」及「整體政策需求」等四大因素，由各關區裁量是否核准業者申設專區或擴增貨物通關線。

各關區將於今年10月底前，公告明年是否受理申請設立專區或擴增貨物通關線，將有望開放申設，加速跨境網購通關。

海運快遞報單筆數自2021年開始，以每年增加約300萬筆增加。據統計，今年上半年海運與空遞快遞報單比數，來到2,945萬筆，其中海運快遞為1,099萬筆、占整體的37.3％。

海關 網購 財政部

延伸閱讀

去年出口對岸貨品標示不正確 關務署：有194件

新青安1502件涉違規 僅占整體貸款戶約2.3%

新冠仍在高點！高峰雖過但死亡數創10個月新高 估8月中脫流行期

新青安首波查核結果出爐 共計1,502件未符自住使用個案

相關新聞

囤房稅戶數 免計入12類房屋

《房屋稅條例》2.0（囤房稅2.0）7月上路後，持有戶數認定成為關鍵。財政部表示，子法明定12大類應稅房屋可免納入囤房稅...

台韓租稅協定 優惠報你知

為避免雙重課稅，台韓所得稅協定已於今年開始適用，財政部中區國稅局提醒，雙方針對非居住者的股利、利息、權利金扣繳率皆降至1...

專案勞檢 盯暑期工讀

暑期工讀旺季到來，勞動部昨（16）日宣布啟動專案勞檢，對於經常雇用工讀生的事業單位實施勞檢，並特別抽查雇有未滿18歲工作...

海運快遞報單將衝新高

財政部關務署昨（16）日表示，在網購蓬勃發展下，近年海運快遞報單量持續成長，今年光是上半年就達到1,099萬筆，全年可望...

新青安初步查核結果出爐 違規出租1332件、人頭戶170件

針對近期外界高度關注「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案（新青安貸款）」有投機客、人頭戶及貸後轉租等疑義，財政部依各銀行目...

父母後悔贈與 有補救之道

父母贈與財產給子女，後悔了怎麼辦？財政部台北國稅局表示，分為兩種情況，當財產還沒移轉到子女名下，可撤銷贈與、撤回贈與稅申...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。