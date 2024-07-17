海運快遞報單將衝新高

財政部關務署昨（16）日表示，在網購蓬勃發展下，近年海運快遞報單量持續成長，今年光是上半年就達到1,099萬筆，全年可望突破2,000萬筆新高。

此外關務署昨日也表示，為完善海運快遞貨物專區業者的申設管理，財政部在完成凍結專區申設三年的檢討後，日前修正發布「海運快遞貨物通關辦法」部分條文，以「貨物通關秩序」或物館裡面、「專區設置情形」是否有飽和或不足、「海關執行人力」及「整體政策需求」等四大因素，由各關區裁量是否核准業者申設專區或擴增貨物通關線。

各關區將於今年10月底前，公告明年是否受理申請設立專區或擴增貨物通關線，將有望開放申設，加速跨境網購通關。

海運快遞報單筆數自2021年開始，以每年增加約300萬筆增加。據統計，今年上半年海運與空遞快遞報單比數，來到2,945萬筆，其中海運快遞為1,099萬筆、占整體的37.3％。