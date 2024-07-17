專案勞檢 盯暑期工讀

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

暑期工讀旺季到來，勞動部昨（16）日宣布啟動專案勞檢，對於經常雇用工讀生的事業單位實施勞檢，並特別抽查雇有未滿18歲工作者，呼籲雇主應遵守《勞動基準法》規定，保障勞工權益。

勞動部表示，專案勞檢預計執行至少1,800場以上，將優先選列前一年度查有違法的事業單位，以及大專院校暨校區周邊經常雇用學生族群的事業單位、大型或連鎖業者的直營據點與建教合作機構、產學合作機構為優先選列對象。

勞動部表示，去年專案執行結果，全國實施1,804場中，計有546場查有違法，違法率30.27%，合計罰鍰約1,473萬元。其中違反勞基法規定主要以「未依法給付休息日出勤工資」159件、「未依法給予休息日與例假日」122件及「假日出勤工資未加倍發給」95件為最多。

勞動部 勞檢

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