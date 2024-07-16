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財部修正辦法 賦予海關海運快遞貨物專區核准申設權

中央社／ 台北16日電
財政部今天表示，近期修法後，各關區將於今年10月底前，公告明年是否受理申請設立專區或擴增貨物通關線，將有望開放申設，加速跨境網購通關。 聯合報系資料照
財政部今天表示，近期修法後，各關區將於今年10月底前，公告明年是否受理申請設立專區或擴增貨物通關線，將有望開放申設，加速跨境網購通關。 聯合報系資料照

海運快遞報單量持續成長，今年預估將達2000萬筆，財政部今天表示，近期修法後，各關區將於今年10月底前，公告明年是否受理申請設立專區或擴增貨物通關線，將有望開放申設，加速跨境網購通關。

為完善海運快遞貨物專區業者的申設管理，財政部近日修正發布「海運快遞貨物通關辦法」部分條文。

財政部關務署副署長陳世鋒今天在例行記者會指出，關務署先前自110年5月20日起，實施海運快遞貨物專區業者家數總量管制措施，不再受理專區申設，實施迄今已滿3年。

經依法重新評估，陳世鋒表示，為維護快遞貨物通關秩序及確保海關人力有效運用，並即時因應外界變化及政策需求，這次修法增訂規定，賦予專區所在地海關核准申設及變更裁量權，以利各關得因地制宜。

陳世鋒說明，各關區可評估「貨物通關秩序」、「專區設置情形」、「海關執行人力」及「整體政策需求」等4大因素，裁量是否核准業者申設專區或擴增貨物通關線。

陳世鋒進一步指出，增訂規範專區所在地海關應於每年10月底前，公告次年度是否受理申請設立專區或擴增貨物通關線，如果公告受理申請，會併同載明可受理申設或擴線的港區、線數、申請條件及申請期間，讓業者預為因應規劃。

也就是說，各關區將在今年10月底前，公告114年是否受理申設。

據統計，近年海運快遞報單量持續成長，從108年的199萬筆、109年695萬筆，成長至110年1228萬筆、111年1599萬筆、112年1861萬筆，今年光是上半年就達1099萬筆，預估全年將突破2000萬大關。

陳世鋒指出，這次修法兼顧跨境網購貨物快速通關需求及海關人力有效運用，對民眾及行政機關均有助益，海關未來將持續推動各項快遞管理策進作為，共創便民、公平及安全的通關環境。

海關 網購 財政部

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