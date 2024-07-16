新青安首波查核結果出爐 共計1,502件未符自住使用個案

新青安貸款大清查後首波結果出爐，財政部表示，針對近期外界高度關注新青安貸款有投機客、人頭戶及貸後轉租等疑義，公股銀行業篩選查證疑似人頭戶及貸後出租之高風險態樣案件，並輔以與政府資料勾稽情形比對查核，確認借款人有未符購屋自住政策目的情事。依各銀行目前初步清查結果，涉有出租情事計1,332件，人頭戶計170件。

財政部說明，本次查核係督導公股銀行參照中華民國銀行商業同業公會全國聯合會「防範投資客炒房及人頭戶申貸機制」規範，首波先就2023年8月1日至2024年3月31日已核貸之新青安貸款案件，公股銀行自行篩選疑似高風險態樣案件，確實清查處理；同時透過部會合作，以政府資料勾稽未符自住個案，比對結果再由各銀行依個案實際情況及政策協助目的審酌認定，初步查核結果總計有1,502件未符自住使用個案。嗣將續請各銀行就今年4月1日以後核貸案件，列為第二波查核範圍加強稽查；至6月27日後新貸戶已徵提自住切結書，並新增新青安貸款借款人限貸一次之規定，財政部將賡續督導公股銀行澈底落實徵授信審核、強化貸後管理及稽查，滾動檢視、精進相關貸款管理機制。

依財政部統計，6月單月核貸戶數為7,244戶，核貸金額567.7億元，分別較上（5）月減少12.44%、10.74%，該部將持續觀察新青安貸款相關優化措施執行情形，從源頭杜絕未符購屋自住目的之案件，俾落實政府協助無自有住宅者安心成家之政策目的，兼顧整體房市健全發展。財部強調新青安貸款推動初衷係為協助無自有住宅家庭購屋安居，實為立意良善之政策，籲請民眾珍惜個人申貸權益，切勿不當使用，使新青安貸款回歸安心成家、購屋自住之政策美意。