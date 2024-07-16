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新青安初步查核結果出爐 違規出租1332件、人頭戶170件

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新青安初步查核結果出爐 違規出租1332件、人頭戶170件

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
財政部查核各行庫承作新青安情況，依各銀行目前初步清查結果，涉有出租情事計1332件，人頭戶計170件。圖／本報系資料照片
財政部查核各行庫承作新青安情況，依各銀行目前初步清查結果，涉有出租情事計1332件，人頭戶計170件。圖／本報系資料照片

針對近期外界高度關注「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案（新青安貸款）」有投機客、人頭戶及貸後轉租等疑義，財政部依各銀行目前初步清查結果，涉有出租情事計1332件，人頭戶計170件。

財政部說明，本次查核為督導公股銀行參照銀行公會「防範投資客炒房及人頭戶申貸機制」規範，首波先就112年8月1日至113年3月31日已核貸新青安貸款案件，公股銀行自行篩選疑似高風險態樣案件，確實清查處理。

同時透過部會合作，以政府資料勾稽未符自住個案，比對結果再由各銀行依個案實際情況及政策協助目的審酌認定，初步查核結果總計有1502件未符自住使用個案。嗣將續請各銀行就113年4月1日以後核貸案件，列為第二波查核範圍加強稽查；至113年6月27日後新貸戶已徵提自住切結書，並新增新青安貸款借款人限貸一次規定。

財政部指出，將繼續督導公股銀行澈底落實徵授信審核、強化貸後管理及稽查，滾動檢視、精進相關貸款管理機制。

依財政部統計，113年6月單月核貸戶數為7244戶，核貸金額567.70億元，分別較5月減少12.44%、10.74%，未來將持續觀察新青安貸款相關優化措施執行情形，從源頭杜絕未符購屋自住目的案件，落實政府協助無自有住宅者安心成家政策目的，兼顧整體房市健全發展。

財政部強調，新青安貸款推動初衷為協助無自有住宅家庭購屋安居，實為立意良善政策，呼籲民眾珍惜個人申貸權益，切勿不當使用，使新青安貸款回歸安心成家、購屋自住政策美意。

財政部 青安貸款

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