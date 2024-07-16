車商買賣中古車 稅額可扣抵

財政部南區國稅局表示，中古車商向個人購買中古汽機車來賣，由於無法向個人取得統一發票作為進項憑證，車商可備妥資料來計算、申報可扣抵進項稅額。

南區國稅局表示，中古車商向個人收購中古汽機車銷售，因銷售人為自然人，致無法取得載有營業稅額的統一發票作為進項憑證，依《營業稅法》相關規定，可以買賣合約書、讓渡書或個人一時貿易資料申報表及其他憑證，作為進項憑證，逐輛以「購入成本」依照營業稅率5％計算進項稅額，並在申報中古汽機車銷售額當期，逐輛比較進項稅額及銷項稅額，取其小者作為可扣抵進項稅額。

國稅局說明，中古車商應檢附「營業人購買舊乘人小汽車及機車進項憑證明細表」併同申報書辦理申報，至於前述相關進項憑證在申報時可暫時免附，但應依規定妥善保存，在稽徵機關要求提示時提供查核。

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