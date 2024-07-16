車商買賣中古車 稅額可扣抵
財政部南區國稅局表示，中古車商向個人購買中古汽機車來賣，由於無法向個人取得統一發票作為進項憑證，車商可備妥資料來計算、申報可扣抵進項稅額。
南區國稅局表示，中古車商向個人收購中古汽機車銷售，因銷售人為自然人，致無法取得載有營業稅額的統一發票作為進項憑證，依《營業稅法》相關規定，可以買賣合約書、讓渡書或個人一時貿易資料申報表及其他憑證，作為進項憑證，逐輛以「購入成本」依照營業稅率5％計算進項稅額，並在申報中古汽機車銷售額當期，逐輛比較進項稅額及銷項稅額，取其小者作為可扣抵進項稅額。
國稅局說明，中古車商應檢附「營業人購買舊乘人小汽車及機車進項憑證明細表」併同申報書辦理申報，至於前述相關進項憑證在申報時可暫時免附，但應依規定妥善保存，在稽徵機關要求提示時提供查核。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 全台5大「千戶大區」曝！專家揭熱銷原因 桃園市2行政區奪冠亞軍
▪ 租屋電費新制今上路 內政部說明2重點、房東超收最重可罰50萬
▪ 台中蛋殼區房價狂漲 這裡是「隱藏版潛力區」？
▪ 一堆人擺錯？冷氣＋循環扇也有「守財位」 台電曝最佳溫度：更省電
▪ 誰敢買凶宅？房市達人：有人就愛「這一點」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言