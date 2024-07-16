房地稅誰繳 要看基準日

地價稅納稅基準日8月31日即將到來，地方稅務局表示，常有民眾疑問，若在8月份買了一筆土地，是否只要繳納當年度剩餘月份的地價稅？地稅局回應，基準日當天土地登記在誰名下，就由誰負責繳納全年稅款。

地稅局表示，地價稅「納稅義務基準日」為每年8月31日，當日地政機關「土地登記簿」所記載的土地所有權人或典權人，就是當年度地價稅納稅人，負責繳納這筆土地全年地價稅。

因此，8月31日當日取得土地所有權人，即須負責繳納該筆土地全年地價稅。

不過若經法院拍賣取得土地，依領得法院核發權利移轉證書日為準；另經法院判決共有物分割、公用徵收或因繼承而取得他人土地，在未辦理產權移轉登記前，以法院形成判決確定日、公用徵收補償費發放完成日或繼承開始日為準。

不過一般而言，買賣雙方實務上會在契約中約定地價稅由誰繳納，地稅局說，這是當事人間約定的私權行為，不會因此變更地價稅納稅人，稽徵機關還是會找基準日當天土地登記簿上的人，作為納稅人。

此外財部提醒，《房屋稅條例》修法後，也參考地價稅制度訂定基準日，房屋稅納稅基準日為每年2月最後一天，納稅人也要留意。

地稅局提醒，民眾名下有自住房屋、土地，將自住房屋做營利使用，也可能影響到地價稅。

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