受遺贈土地 應報土增稅

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

台中市政府地方稅務局提醒，民眾受遺贈取得土地，若自己並非該土地繼承人，應記得「申報」土增稅

地稅局表示，遺贈土地是被繼承人以遺囑方式，將土地無償給予受遺贈人的單獨行為。若受遺贈人是繼承人以外的他人，應由遺囑執行人或繼承人，會同受遺贈人申報土增稅。

土增稅算法是以土地漲價總數額乘以適用稅率並減掉累進差額，地稅局說明，遺贈土地在計算「漲價總數額」時，因為是以遺贈人死亡日、繼承開始時來看，兩者時間相同，因此漲價數額為0，意即免繳土增稅，雖免繳稅，依規定仍應申報。

地稅局提醒，受遺贈土地，應向地方稅稽徵機關申報土地移轉現值，並取得土增稅免稅證明書，憑此向地政機關辦理所有權移轉登記。

若非遺贈，而是一般繼承案件，依規定因繼承取得土地，免申報土增稅，且再行移轉時，其前次移轉現值以繼承開始時的土地公告現值為準。

土地公告現值 土增稅 漲價

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