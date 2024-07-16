父母後悔贈與 有補救之道

父母贈與財產給子女，後悔了怎麼辦？財政部台北國稅局表示，分為兩種情況，當財產還沒移轉到子女名下，可撤銷贈與、撤回贈與稅申報；但若已經移轉，除非有法定撤銷原因且經法院調查判決確定，否則無法任意撤回。

為了節稅，不少父母會及早規劃每年贈與財產給子女，但這段期間內可能會因為某些原因，希望撤回或變更受贈人，最常見的是子女收到贈與財產後，一夕之間變臉不認親，有納稅人向國稅局詢問，這種情況下是否有撤回可能？

台北國稅局解釋，在繳清稅款後，撤回贈與稅申報，依贈與財產移轉之情形而有不同。

撤回贈與稅申報兩情境

贈與人在贈與財產產權「未移轉」至受贈人名下前需要撤回，國稅局表示，納稅人得備齊贈與稅案件撤銷申請書及相關文件，例如贈與不動產案件須檢附地方稅稽徵機關核准撤銷土增稅、契稅文件等，向國稅局申請撤回贈與申報，如有已繳納贈與稅者，可辦理退稅。

若贈與財產「已移轉」至受贈人名下，國稅局表示，僅限贈與人有法定撤銷權，例如《民法》所規定贈與人意思表示錯誤、被詐欺或脅迫而為之意思表示、附負擔之贈與而受贈人不履行其負擔、受贈人對贈與人有故意侵害之行為或對贈與人不履行扶養義務等，贈與人提出撤銷權的相關事實，且經法院調查判決確定，才能以此回復所有權者，才可受理撤回贈與稅申報並退回已繳納稅款。

舉例來說，甲君某一天向國稅局承辦人訴說，2023年將名下台北市房地公告現值計1,500萬元贈與兒子，完納贈與稅125.6萬元，並將房地辦理移轉登記至兒子名下。

但兒子在取得受贈房地後，竟一改孝順恭敬有禮的態度，經常頂撞甲君，還出惡言侮辱，使甲君感到身心受創，後悔將房地贈與兒子，想要申請撤回贈與稅申報及退還已繳納稅款。

承辦人也向他說明，由於房地已辦理移轉登記在受贈人名下，甲君除向法院提起告訴，經法院判決確定取得法定撤銷權外，無法撤銷贈與及申請撤回贈與稅申報。

國稅局呼籲，納稅人贈與他人財物前應三思，以免產權移轉登記後無法撤銷贈與，影響自身權益。

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