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去年國有公用財產收益達469億元 寫近五年新高

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

財政部國有財產署15日表示，去年國有公用財產收益達469億元，為近五年新高，可挹注國庫用於推動各項國家建設，增進全民福祉。

經分析2020、2021年國有公用財產活化收益每年均僅390億餘元，主要是受covid-19疫情影響，機關配合國家防疫政策，部分館舍關閉或不對外提供使用，致資產活化運用困難，同時考量疫情持續影響民生經濟，為紓解民困，減輕民眾負擔，訂有相關紓困措施減（緩）收租金之影響。

在疫情趨緩後，國產署積極宣導資產活化政策及機關齊心努力下，2022、2023年活化收益持續成長分別達448億元及469億元、較疫情期間成長約2成，活化績效顯著。

國產署表示，國有公用財產管理機關約有3,700個，數量眾多，財政部每年均指派國產署擇選部分機關辦理實地訪查，以貼近檢視各機關財產管理情形，並提供法令諮詢、宣導國產活化政策等，深化機關財產管理知能。

以今年接受實地訪視機關辦理活化國有不動產情形為例，國立台東生活美學館積極配合國家教保政策將經管部分國有房地設置職場互助教保服務中心，兼顧職場與育兒需求；國家科學及技術委員會除注重軟實力之AI科技發展與人才培育外，亦將經管辦公大樓部分空間出租予銀行業者設置自動提款機、補摺機，增進服務便利性，照顧科技人才在公務外之生活必需。

國產署 疫情

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