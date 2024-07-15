立院三讀 未依時限上傳電子發票資訊最高罰1.5萬元
立法院會今天三讀修正通過加值型及非加值型營業稅法部分條文，增訂開立電子發票營業人應依規定時限將發票與相關必要資訊等，傳輸至財政部電子發票整合服務平台存證，否則最高可罰新台幣1萬5000元。
電子發票日益普及，根據財政部統計，民國112年全台共開出92億張電子發票，占全部統一發票約86%。
行政院會於今年3月14日通過財政部擬具的加值型及非加值型營業稅法部分條文修正草案，加嚴電子發票傳輸相關規定，函請立法院審議。另外，民進黨立委林楚茵等人也提案，併案審查。立法院財政委員會6月17日審查修正草案結果，均照行政院提案通過，立法院會今天完成三讀程序。
三讀通過的修正條文，要點包括定明營業人開立電子發票負有依時限將電子發票及相關必要資訊存證平台的義務；至於傳輸時限、開立電子發票及相關必要資訊的範圍，授權財政部公告。
三讀條文也增訂營業人未依時限或未據實存證電子發票及相關必要資訊者，處1500元以上、1萬5000以下罰鍰，且限期未補正或補正不實，得按次處罰。
關於修法預期效益，財政部指出，這項修法將業者上傳電子發票的時限與義務等提升至法律位階，有助於政府掌握營業人開立電子發票情形，防止稅捐逃漏情形，保障消費者兌獎權益。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 台中蛋殼區房價狂漲 這裡是「隱藏版潛力區」？
▪ 一堆人擺錯？冷氣＋循環扇也有「守財位」 台電曝最佳溫度：更省電
▪ 租屋行情透明化！內政部：2025年1月公布各區租金行情
▪ 台積電效應？苗北房價飆漲 縣長提社會住宅解方
▪ 誰敢買凶宅？房市達人：有人就愛「這一點」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言