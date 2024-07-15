新聞中的法律／勞工離職刪資料 恐刑責上身

在眾多勞資爭議事件中，如果發現員工離職時將電腦資料刪除，導致無法復原，甚至引發公司營業利益遭到重創，員工將有可能面臨刑責，最高可被處以五年以下有期徒刑，此外在民法上也可能須負擔賠償責任。

市場上常聽聞勞資雙方在面對解除勞動契約之際，偶有雙方鬧得不愉快，此時如果員工在離職時擅自將電腦中的資料刪除，公司就能主張《刑法》第359條，無故刪除他人電磁紀錄罪，可處以五年以下有期徒刑，拘役或科或併科60萬元以下罰金。

不過這部分仍要先看勞資雙方當初在簽訂勞動契約，契約中是否有明確寫出，「員工在職期間所產出的勞動成果是否歸屬於公司所有。」即便有約定為員工所有，但存放在公司電腦或公司設備內，員工擅自刪除仍有風險，應一併注意。

舉例來說，甲員工為公司的新程式開發者，並已跟公司簽署勞動契約，契約中也有明定甲員工所開發的新程式歸屬公司，如此一來，新程式所有權屬於公司，智慧財產權也是屬於公司，如果甲員工在離職時就擅自刪除新程式資料，就會觸法。

可能觸犯的法律就是刑法第359條，公司發現後需要在六個月內，以書面或言語向檢察官或司法警察官表示要對甲員工提起告訴，才符合法律規定，此法屬於「告訴乃論」。

除了刑法以外，無故刪除電腦資料的動作，若造成公司損害，甚至牽涉公司的營業利益，公司還可依照《民法》提出相關損害賠償，向員工求償，而求償範圍將可視公司所受到的損害狀況而提出。

公司將可主張，包括違反勞動契約的債務不履行，可依民法第227條，因可歸責於債務人之事由，導致為不完全給付者，債權人可依關於給付遲延或給付不能的規定行使其權利，且因不完全給付而產生前項以外的損害者，債權人並可請求賠償；此外，公司也同時可請求民法第184條因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。

公司可透過這兩條民法規定，來對勞工提出損害賠償，不過這邊也要提醒，若這兩項主張要同時提出的話，就要留意必須要在兩年時效內提出。

雖然勞資爭議時有所聞，但雙方在解除勞動關係時鬧得再不愉快，均不建議員工用刪除資料的手段來「懲罰」公司，畢竟現行的《勞動基準法》已經算是相對完善，對於保護勞工權益相關規定也相對完整，如果真的發生勞資爭議，建議仍以勞資爭議調解為優先，千萬不要因一時衝動，導致必須面臨刑責。（本文由司宇律法諮詢事務所長林司涵口述，記者余弦妙採訪整理）

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