退稅款 將先扣掉欠稅款

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

報稅季已過，首批退稅即將入帳，屏東縣政府財稅局表示，稽徵機關在辦理退稅作業時，會先查核受退稅款人有否欠稅，含地方稅及國稅，若有欠稅情形，將會依規定辦理抵欠，並在扣抵後通知納稅人。

屏東縣政府財稅局指出，為提升服務品質，地方稅款繳納如有溢繳金額及積欠稅款，會先抵繳積欠稅款後，再主動辦理退稅，並在扣抵後通知納稅義務人。

財稅局說，稽徵機關辦退稅作業時，會先查核受退稅款人有否欠稅，包含地方稅及國稅，如尚有積欠稅款，即依規定辦理抵欠，若有餘額，會將扣抵收據併同退稅支票，雙掛號寄給納稅人。

財稅局指出，退稅專戶公庫支票有效兌領期限為自發票日起算一年內，因此請受退稅款人在接獲稽徵機關核發的退稅支票時，儘速至金融機構辦理兌領。

報稅 稅款

延伸閱讀

台南新營工程行滯欠257萬稅款 帳戶700萬流向不明…負責人遭管收

大宗稅款入庫 國債鐘6月減壓至每人25.8萬元

大宗稅款入庫國債鐘減壓 6月底止平均每人負擔降至25.8萬

蘇巧慧鬆口參選新北市 藍參選人林國春：她沒資格

相關新聞

愛心房東費用率調高有聲音 國土署允諾檢討

立委昨（11）日指出，社宅包租代管綜所稅租金費用率達60%，但公益出租人費用率僅43%，缺乏誘因。國土管理署昨日承諾檢討...

退稅款 將先扣掉欠稅款

報稅季已過，首批退稅即將入帳，屏東縣政府財稅局表示，稽徵機關在辦理退稅作業時，會先查核受退稅款人有否欠稅，含地方稅及國稅...

股市旺 證交稅收創新高 連14月雙位數成長

財政部昨（11）日公布前六月稅收2兆1,346億元，續創同期新高，年增2％。由於AI熱潮帶旺台股，6月證交稅年增逾四成、...

外僑首批退稅 下月入帳

財政部台北國稅局表示，今年申報去年度外僑綜所稅結算申報退稅案，採存款帳戶退稅者，首批退稅將於8月1日撥入納稅人指定帳戶，...

境外信託適用CFC稅制 明年起境內、外受託人都有義務申報所得

財政部表示，境外信託適用受控外國企業（CFC）稅制，且明年起境、內外受託人皆有義務申報信託所得，對委託人、受益人來說，則...

房市三稅 增速趨緩

房市三稅成長趨緩，財政部昨（11）日公布最新統計，契稅、土增稅增幅收斂，個人房地合一稅雖仍呈雙位數成長，但由於下半年基期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。