退稅款 將先扣掉欠稅款

報稅季已過，首批退稅即將入帳，屏東縣政府財稅局表示，稽徵機關在辦理退稅作業時，會先查核受退稅款人有否欠稅，含地方稅及國稅，若有欠稅情形，將會依規定辦理抵欠，並在扣抵後通知納稅人。

屏東縣政府財稅局指出，為提升服務品質，地方稅款繳納如有溢繳金額及積欠稅款，會先抵繳積欠稅款後，再主動辦理退稅，並在扣抵後通知納稅義務人。

財稅局說，稽徵機關辦退稅作業時，會先查核受退稅款人有否欠稅，包含地方稅及國稅，如尚有積欠稅款，即依規定辦理抵欠，若有餘額，會將扣抵收據併同退稅支票，雙掛號寄給納稅人。

財稅局指出，退稅專戶公庫支票有效兌領期限為自發票日起算一年內，因此請受退稅款人在接獲稽徵機關核發的退稅支票時，儘速至金融機構辦理兌領。

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