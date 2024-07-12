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境外信託適用CFC稅制 明年起境內、外受託人都有義務申報所得

經濟日報／ 記者翁至威／台北報導
報稅示意圖。 聯合報系資料庫
報稅示意圖。 聯合報系資料庫

財政部表示，境外信託適用受控外國企業（CFC）稅制，且明年起境、內外受託人皆有義務申報信託所得，對委託人、受益人來說，則應留意境外信託架構及稅務風險。

財政部指出，受託人須依所得稅法規定設置帳簿，並記載收支、取得憑證、處理扣繳、申報受益人所得。

財政部頒布解釋令，將受託人分類，例如境內個人、境內營利事業、境外但在境內有固定營業場所、境外且在境內無固定營業場所、其他等，無論是哪一種，皆須向國稅局申請配發信託專用扣繳統編。

假設無法自行辦理，就要請指定代理人協助，代為申請扣繳統編及申報信託所得。

安永稅務服務部營運長林志翔表示，實務上鮮少境外信託業者在台灣有固定營業場所，通常只能委託代理人來申報信託所得，不過牽涉到複雜的CFC營利所得計算及申報文件，應尋求專業協助。

林志翔提醒，對受託人而言，應採取兩大行動，第一是檢視信託財產是否包含境外低稅負區關係企業股權，且受託人不僅限國內業者，境外信託業者也在範圍內，都要辦理信託所得申報。

其次則是要留意申報期限，受託人應在每年元月底前辦理上一年度信託所得申報，意即明年元月底前應申報今年信託所得。

另外對於委託人、孳息受益人，林志翔也提醒，應檢視信託架構並評估稅務風險，自明年起，受託人每年都要申報前一年的信託所得，屆時國稅局可收到受託人申報資料，即可交查委託人、孳息受益人是否依規定申報CFC營利所得，應留意稅務風險。

國稅局 所得稅 財政部

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