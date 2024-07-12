外僑首批退稅 下月入帳
財政部台北國稅局表示，今年申報去年度外僑綜所稅結算申報退稅案，採存款帳戶退稅者，首批退稅將於8月1日撥入納稅人指定帳戶，若需退稅的外僑，今年8月1日未收到轉帳退稅，可向申報時居留地國稅局查詢。
台北國稅局說，外僑綜所稅退稅方式可採直撥退稅，納稅人只要在申報時，填寫本人、配偶或申報受扶養親屬在各金融機構或郵局的新台幣存款帳戶，國稅局會直接將退稅款撥入指定帳戶。
國稅局指出，若因故無法撥入指定帳戶，國稅局將另行開立退稅國庫支票通知納稅人領取；至於未採直撥退稅者，則會寄發國庫支票給納稅人，由納稅人向金融機構兌領。
國稅局表示，透過存款帳戶退稅好處多，外僑選擇退稅直接劃撥入帳戶，可減少領取支票程序、銀行兌現成本與支票遺失風險，呼籲外僑納稅人可多加利用。
至於本國納稅人，首批退稅時程則落在今年7月31日，財政部先前統計，第一批退稅件數逾343萬件，金額達559億元。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 獨／新青安「開鍘」違規者 年限、成數、利率最嚴版本出爐
▪ 買得到最重要？專家：房市可能虎頭蛇尾急轉直下
▪ 新竹預售大樓漲翻天 總價中位數三年飆漲近6成
▪ 鄰居透天2600萬脫手！他照行情「降價賣」反滯銷 內行人點關鍵
▪ 資金狂潮！北市億元預售豪宅交易量大增近8成 狂賣105億元
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言