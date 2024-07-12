外僑首批退稅 下月入帳

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

財政部台北國稅局表示，今年申報去年度外僑綜所稅結算申報退稅案，採存款帳戶退稅者，首批退稅將於8月1日撥入納稅人指定帳戶，若需退稅的外僑，今年8月1日未收到轉帳退稅，可向申報時居留地國稅局查詢。

台北國稅局說，外僑綜所稅退稅方式可採直撥退稅，納稅人只要在申報時，填寫本人、配偶或申報受扶養親屬在各金融機構或郵局的新台幣存款帳戶，國稅局會直接將退稅款撥入指定帳戶。

國稅局指出，若因故無法撥入指定帳戶，國稅局將另行開立退稅國庫支票通知納稅人領取；至於未採直撥退稅者，則會寄發國庫支票給納稅人，由納稅人向金融機構兌領。

國稅局表示，透過存款帳戶退稅好處多，外僑選擇退稅直接劃撥入帳戶，可減少領取支票程序、銀行兌現成本與支票遺失風險，呼籲外僑納稅人可多加利用。

至於本國納稅人，首批退稅時程則落在今年7月31日，財政部先前統計，第一批退稅件數逾343萬件，金額達559億元。

國稅局 綜所稅 財政部

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