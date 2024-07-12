愛心房東費用率調高有聲音 國土署允諾檢討

立委昨（11）日指出，社宅包租代管綜所稅租金費用率達60%，但公益出租人費用率僅43%，缺乏誘因。國土管理署昨日承諾檢討修法，希望朝調升公益出租人費用率方向討論，不過仍須與財政部討論。

費用率是指房東申報綜所稅時，若無法提出修繕費等必要費用憑證時，可按照財政部頒定的費用率申報。綜所稅費用率43%，代表每收100元租金，可扣除43元必要費用，僅57元納入課稅，費用率愈高、減稅愈多。

立法院內政委員會昨日審查租賃專法修法，國民黨立委張智倫指出，目前房東成為公益出租人，租金的必要費用率為43%，但房東若將房屋交付社宅包租代管，費用率提高至60%，相較之下更優惠。

張智倫說，政策希望鼓勵弱勢學生、租客申請租屋補貼，但在房東這一端，費用率卻低於社宅包租代管，對房東而言，轉作公益出租人的意願較低，呼籲內政部應檢討。

國土署官員表示，政府已發現這個問題，並著手檢討修法。據了解，針對公益出租人費用率，國土署會討論相關方案，朝調升方向討論，希望提高誘因，不過尚未與財政部討論，事涉全國，須財政部點頭才能邁進。

此外昨日國民黨立委提案，希望促成租屋全面實價登錄，但內政部長劉世芳回應，驟然推動反而會衝擊租屋市場，不宜全面推動，但會在去識別化、個資保護、不必修法的前提下，儘速辦理區域租金行情統計，適時對外發布。

地政司長王成機表示，希望能努力在六個月內整理，再看如何公布；換言之，可能最快年底、明年初會有定論。

劉世芳指出，若租屋全面實價登錄，因房東出租成本增加，可能造成出租成本轉嫁，導致租金上漲，或因影響出租意願而減少租屋釋出，不利民眾租屋選擇；也可能面臨出租人規避申報登錄，但難以稽查落實執行，或有心人不實登錄，影響資訊正確性。

外界關注租屋黑市，內政部次長董建宏指出，透過各種方式已對租屋市場有一定程度掌握。估全國87萬租屋族中，已掌握65萬筆，其中9.4萬筆為實價登錄，其餘則是來自包租代管、租金補貼等資料。

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