房市三稅 增速趨緩

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

房市三稅成長趨緩，財政部昨（11）日公布最新統計，契稅、土增稅增幅收斂，個人房地合一稅雖仍呈雙位數成長，但由於下半年基期已逐漸墊高，增幅將逐漸縮小。

財政部統計，6月土增稅實徵淨額70億元、年增5.8%，累計前六月年增24.4%，主要台中、台南與高雄增加較多，台北則是年減3.1%。

契稅6月實徵15億元，年增20.5%，以高雄、新北及台中增加較多，累計前六月實徵金額93億元，創歷年同期新高，年增率為37.5%，以高雄、新北及桃園增加較顯著。不過這兩項稅目增幅都已趨緩。

個人房地合一稅6月實徵淨額66億元，創歷年同月新高，年增84.6%，已連11月雙位數正成長，新北、桃園及高雄增加較多；累計前六月來到293億元、創歷年同期新高，以台中、新北及桃園增加較顯著。

財政部官員指出，去年同期房市處於相對低檔，近期受到國內景氣持續回溫，另外新青安優惠貸款，加上通膨預期催化，延續房市熱度。不過對照內政部5月建物買賣移轉棟數及6月六都買賣移轉棟數來觀察，增幅已趨緩，後續仍待觀察。

六月 房地合一稅 財政部

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