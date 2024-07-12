聽新聞
test
0:00 / 0:00

股市旺 證交稅收創新高 連14月雙位數成長

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
財政部昨（11）日公布前六月稅收2兆1,346億元。 聯合報系資料照
財政部昨（11）日公布前六月稅收2兆1,346億元。 聯合報系資料照

財政部昨（11）日公布前六月稅收2兆1,346億元，續創同期新高，年增2％。由於AI熱潮帶旺台股，6月證交稅年增逾四成、連14月雙位數成長，且6月、前六月證交稅分別都刷新同期紀錄。

前六月稅收共寫下14個新高，包括關稅、綜所稅、遺產稅、證交稅、期交稅、特銷稅、營業稅、房屋稅、牌照稅、契稅、印花稅、娛樂稅、房地合一稅及總稅收。

6月及上半年累計稅收
6月及上半年累計稅收

證交稅表現持續亮眼，6月有許多AI產業盛事，例如輝達執行長黃仁勳點名台灣供應鏈為AI產業重要推手、台積電（2330）宣布回購庫藏股，蘋果宣布將加入AI應用，另外再加上美國通膨數據降溫等利多消息，AI類股帶動台股，持續推升大盤指數。

財政部統計處副處長劉訓蓉表示，雖6月底因漲多回檔，但回顧6月台股指數上漲幅度仍達1,858點，為歷史次高。

累計今年上半年已漲5,101點，創歷史新高，其中ETF更受到高息債券型買氣帶動，其日均成交值為442億元，年增1.3%。

劉訓蓉說，整體6月上市櫃股票日均成交值為5,615億，年增近五成，已連四月維持單月5,000億元高水準，正因6月台股交易量維持在高水位，帶動證交稅實徵淨額達276億元，創歷年同月新高，年增40.2%，連14月雙位數正成長。

截至前六月證交稅實徵淨額1,431億元，也創歷史同期新高，年增近七成。

劉訓蓉表示，目前僅差655億元即可達標全年預算數，若以上半年情況推估，達標機率相當高，但後續仍存在許多變數，有待持續觀察。

此外6月因電腦及其附屬單元、電子零組件進口稅額增加，營業稅實徵淨額年增12億元，由負60億元升為負48億元；貨物稅則受到進口車到港數量增加，推升車輛類貨物稅，6月實徵淨額144億元，年增2.8%；6月關稅實徵淨額則來到125億元，年增1.8%，主因是小客車等進口稅額增加。

然而6月營所稅年減862億元，前六月累計年減16.8%，主因上市櫃公司2023年獲利下滑，結算申報自結稅款減少所致。

六月 證交稅

延伸閱讀

AI供應鏈在台發威！郭台銘曾看衰「民不聊生」 6月出口年增23.5%…謝金河揭2大推升力道

謝金河：台積電牽動台股熱效應

台積電（2330）登高一呼…台股雨露均霑！ 專家認為：還有一個波段可以賺滿

防中國洗產地避關稅 美墨聯手祭鋼鋁進口新措施

相關新聞

土增稅重購退稅可輕鬆換屋 但違反這3件事恐被追繳稅款

民眾有換屋需求，賣房子需繳納土地增值稅，會使購買新屋的資金減少，不過，只要在2年內符合土地增值稅重購退稅相關規定，可申請...

連14紅！6月證交稅年增40.2％ 總稅收8,083億元

財政部11日公布6月稅收為8,083億元，年減5.3%，其中以營利事業所得稅減少862億元最多。不過，6月單月證交稅實徵...

誤用前期發票 兩招補救

新的月份開始，有商家常會忘記更換發票，財政部高雄國稅局表示，若商家不慎誤用前期統一發票，別忘兩個步驟，首先要向國稅局報備...

派員出國 留意扣繳率變化

企業派員工赴海外，要留意員工稅務身分轉變，並以正確稅率辦理薪資所得扣繳。員工是否屬於境內居住者，應從在我國居留天數、是否...

節能家電換貨 另案申請退稅

民眾購買節能家電可申請退還貨物稅，財政部高雄國稅局表示，如有發生需要換貨情況，要留意申請流程，記得在換入貨物購買日次日六...

私校清算 最長六年免房地稅

隨著少子女化，近年屢有私校退場，財政部昨（10）日發布解釋令，私校停招進入清算程序時，經教育主管機關同意，最長六年內可繼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。