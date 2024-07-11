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房地合一稅連11紅 上半年實徵293億創同期新高

中央社／ 台北11日電
房市買氣熱度不減，財政部今天公布最新稅收統計，6月房地合一稅實徵約新台幣65.7億元、創歷年同月新高，年增84.6%、連11紅，帶動前6月房地合一稅實徵293.1億元、續創同期新高，年增87.9%。圖／本報系資料照片
房市買氣熱度不減，財政部今天公布最新稅收統計，6月房地合一稅實徵約新台幣65.7億元、創歷年同月新高，年增84.6%、連11紅，帶動前6月房地合一稅實徵293.1億元、續創同期新高，年增87.9%。圖／本報系資料照片

房市買氣熱度不減，財政部今天公布最新稅收統計，6月房地合一稅實徵約新台幣65.7億元、創歷年同月新高，年增84.6%、連11紅，帶動前6月房地合一稅實徵293.1億元、續創同期新高，年增87.9%。

財政部今天公布6月全國賦稅收入8083億元、年減5.3%；累計1至6月實徵淨額2兆1346億元、年增2%。其中，與房地交易相關的稅目，6月、前6月的土增稅、契稅、房地合一稅均呈年增格局。

財政部統計處副處長劉訓蓉表示，去年同期房市處於相對低檔，近期國內景氣持續回溫、出口表現佳，加上AI題材挹注台股價量齊揚，財富效果帶動房市買氣，同時，新青安優惠房貸以及通膨預期催化，自住買盤持續進場，延續房市熱度。

反映在稅收上，劉訓蓉指出，土地增值稅6月實徵70億元、年增5.8%，以縣市觀察，台中、台南與高雄市增加較多，台北市呈年減；前6月實徵444億元、年增24.4%，主因大額徵起案件增加，以新北、桃園及台北市增加較多。

劉訓蓉表示，契稅6月實徵15.4億元、年增20.5%，其中以高雄、新北及台中市增加較多；累計前6月實徵92.7億元、創同期新高，年增37.5%，以高雄、新北及桃園市增加較為顯著。

房地合一稅方面，劉訓蓉指出，6月實徵65.7億元、創歷年同月新高，年增84.6%、連續11個月正成長，六都以新北、桃園及高雄市增幅較高；累計前6月實徵293.1億元、寫歷年同期新高，年增87.9%，以新北、台北及桃園市增幅較大。

值得注意的是，非六都中，新竹市、嘉義縣房地合一稅表現亮眼，單6月與上半年均較去年同期呈現倍數成長，推估與科技大廠進駐，帶動當地房市有關。

此外，劉訓蓉說明，下半年因基期差異縮小，房地交易相關稅收年增幅可能會持續收斂。

房地合一稅 房市 財政部

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