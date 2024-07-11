連14紅！6月證交稅年增40.2％ 總稅收8,083億元
財政部11日公布6月稅收為8,083億元，年減5.3%，其中以營利事業所得稅減少862億元最多。不過，6月單月證交稅實徵淨額為276億元，年增40.2%，連續14紅。
今年累計至6月實徵淨額2兆1,346億元，年增2％；在達成率方面，累計前六月實徵淨額占累計分配預算數111%，占全年預算數 66%，超出預算數約2,116億元。
財政部統計處副處長劉訓蓉指出，營所稅會減少主因上市櫃公司2023年獲利下滑，結算申報自繳稅款減少。但對於在證交稅部分，由於六月股市表現依舊亮眼，主要是受到AI熱潮的帶動之下、且台積電（2330）也宣布要漲價、美股通膨降溫等因素。
劉訓蓉說，對於今年證交稅的全年目標，可以達標的機率相當高，但對於何時可以達標，是無法預估，還是要觀察後續的國際股市變化。
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