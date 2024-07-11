土增稅重購退稅可輕鬆換屋 但違反這3件事恐被追繳稅款
民眾有換屋需求，賣房子需繳納土地增值稅，會使購買新屋的資金減少，不過，只要在2年內符合土地增值稅重購退稅相關規定，可申請重購退稅，減輕換屋負擔，但北市稅捐處提醒，新購房地5年內須要符合自用住宅用地規定，且不可以有戶籍中斷的情形，否則將被追繳已退還的土地增值稅款。
稅捐處提醒，要注意「5年3不」，就是5年管制期間「不移轉」、「戶籍不遷出」、「不出租營業」，勿因一時疏忽，影響自身租稅權益。
稅捐處舉例說明，有市民換屋新購自用住宅，並在110年6月30日將自己的戶籍遷入，順利申請退還土地增值稅65萬元，但在「5年管制期間」內，113年6月6日因故將戶籍遷出，雖然在113年6月10日小明戶籍又遷回新屋，但已造成有戶籍中斷情形，不符合自用住宅用地規定，而被稅捐處追繳原已退還的土地增值稅。
稅捐處指出，土地增值稅重購退稅的列管期間5年內，除了因子女就學需要，或是因公務派駐國外或土地所有權人死亡之原因，導致新購地沒有戶籍，可免追繳原退還稅款外，其他不論任何原因只要戶籍遷出造成空戶，均會被稽徵機關追繳。
北市稅捐處表示，出售一般土地的土地增值稅，依漲價總數額採累進稅率20%、30%、40%計算稅額，自用住宅用地則可適用優惠稅率10%，不論出售時按何種稅率繳納，符合條件者皆可申請退稅，所以只要做好規畫，運用重購退還土地增值稅將會讓換屋更輕鬆。
稅捐處也提醒換屋族，新購房地5年內必須要符合自用住宅用地規定，亦即本人或配偶、直系親屬至少有1人在新購房屋設立戶籍，且不可以有戶籍中斷的情形，更不可改作出租、營業等其他用途使用或再行移轉，否則將被追繳已退還的土增稅款。
▪ 台商千億資金閉鎖解禁流入炒房？楊金龍：相信資金會分散投資
▪ 鄰居透天2600萬脫手！他照行情「降價賣」反滯銷 內行人點關鍵
▪ 新竹預售大樓漲翻天 總價中位數三年飆漲近6成
▪ 都會區「以房養老」變少了 專家曝關鍵：賣房更好
▪ 資金狂潮！北市億元預售豪宅交易量大增近8成 狂賣105億元
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言