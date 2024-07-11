土增稅重購退稅可輕鬆換屋 但違反這3件事恐被追繳稅款

民眾有換屋需求，賣房子需繳納土地增值稅，會使購買新屋的資金減少，不過，只要在2年內符合土地增值稅重購退稅相關規定，可申請重購退稅，減輕換屋負擔，但北市稅捐處提醒，新購房地5年內須要符合自用住宅用地規定，且不可以有戶籍中斷的情形，否則將被追繳已退還的土地增值稅款。

稅捐處提醒，要注意「5年3不」，就是5年管制期間「不移轉」、「戶籍不遷出」、「不出租營業」，勿因一時疏忽，影響自身租稅權益。

稅捐處舉例說明，有市民換屋新購自用住宅，並在110年6月30日將自己的戶籍遷入，順利申請退還土地增值稅65萬元，但在「5年管制期間」內，113年6月6日因故將戶籍遷出，雖然在113年6月10日小明戶籍又遷回新屋，但已造成有戶籍中斷情形，不符合自用住宅用地規定，而被稅捐處追繳原已退還的土地增值稅。

稅捐處指出，土地增值稅重購退稅的列管期間5年內，除了因子女就學需要，或是因公務派駐國外或土地所有權人死亡之原因，導致新購地沒有戶籍，可免追繳原退還稅款外，其他不論任何原因只要戶籍遷出造成空戶，均會被稽徵機關追繳。

北市稅捐處表示，出售一般土地的土地增值稅，依漲價總數額採累進稅率20%、30%、40%計算稅額，自用住宅用地則可適用優惠稅率10%，不論出售時按何種稅率繳納，符合條件者皆可申請退稅，所以只要做好規畫，運用重購退還土地增值稅將會讓換屋更輕鬆。

稅捐處也提醒換屋族，新購房地5年內必須要符合自用住宅用地規定，亦即本人或配偶、直系親屬至少有1人在新購房屋設立戶籍，且不可以有戶籍中斷的情形，更不可改作出租、營業等其他用途使用或再行移轉，否則將被追繳已退還的土增稅款。

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