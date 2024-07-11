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私校清算 最長六年免房地稅
隨著少子女化，近年屢有私校退場，財政部昨（10）日發布解釋令，私校停招進入清算程序時，經教育主管機關同意，最長六年內可繼續免徵房屋稅、地價稅。
賦稅署表示，供學校法人使用的房地可免徵房地稅，不過因少子女化，私校停招、退場時有所聞，在核定解散後，是否可繼續免徵房地稅，就會出現疑義。
在洽教育部意見後，由於學校法人雖解散，但仍在辦理清算，期間處理公文收發、訴訟、校產後續規劃等，部分校舍供留守的行政同仁辦公，仍屬供學校使用。
因此財政部發布解釋令，原享有免房屋稅、地價稅的學校，若遇到核定解散，自發文日起算三年內經主管機關認屬仍供學校使用，可繼續免徵房地稅，三年內未清算完結，可展延一次，展延不得超過三年，亦即前後最長六年。
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