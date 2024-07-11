誤用前期發票 兩招補救
新的月份開始，有商家常會忘記更換發票，財政部高雄國稅局表示，若商家不慎誤用前期統一發票，別忘兩個步驟，首先要向國稅局報備，再來要將誤開發票的銷售額併入實際月份。每年有兩次免罰機會。
統一發票以每兩個月為一期，每遇奇數月份，都會需要更換新一期發票，例如7月1日開始，就不能再開立5-6月期發票交付消費者。
不過商家偶爾會忙中出錯，對此財政部給予營業人每年兩次免罰機會。
高雄國稅局表示，日前曾有某商號店長向國稅局詢問，店員在7月1日時忘記更換收銀機發票紙券，已開立多張5-6月份收銀機統一發票給消費者，無法追回，該怎麼辦？
國稅局說明，依「統一發票使用辦法」規定，非當期統一發票不得開立使用；但經主管國稅局核准者，不在此限。因此營業人如有誤用前期統一發票交給買受人，在未經他人檢舉及未經稽徵機關或財政部指定調查人員調查前，應主動向稽徵機關報備，其有漏報繳情形並已補報、補繳所漏稅款及加計利息，可免予處罰。
國稅局表示，商家可利用財政部稅務入口網，線上申辦「誤用上期統一發票之報備」，即可即時改正。
國稅局提醒營業人，如自行發現有誤用前期統一發票情形，應儘速向國稅局報備，並將錯開的銷售額，併入實際月份，例如前述案例，即併入7-8月期申報繳納，在未經檢舉調查前，符合稅務違章案件減免處罰標準規定，可免予處罰，但一年只有兩次機會。
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