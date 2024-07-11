派員出國 留意扣繳率變化

企業派員工赴海外，要留意員工稅務身分轉變，並以正確稅率辦理薪資所得扣繳。員工是否屬於境內居住者，應從在我國居留天數、是否有居所、戶籍、生活及經濟中心是否在台灣等綜合判斷，大致可分為三種情境。

首先，設有我國戶籍，且在同一課稅年度內在中華民國境內居住合計滿31天，即認定為境內居住個人。

境內居住個人判斷 圖／經濟日報提供

其次，如果同一課稅年度內，在中華民國境內居住合計在一天以上但未滿31天，不過生活及經濟重心在中華民國境內，例如妻小都在台灣、享有勞健保等，也可認定為境內居住個人。

第三，若在我國境內沒有住所，但一個課稅年度內在我國境內居留合計滿183天以上，也屬於境內居住個人。

如果不符合前面三種情境者，就屬於非境內居住個人。

中區國稅局表示，公司給付所得給境內設有戶籍的員工，若員工在課稅年度內從未入境中華民國境內，應依非中華民國境內居住者適用的扣繳率扣繳稅款，並於給付日起十日內完成扣繳申報。

國稅局舉例，甲事務所指派設籍台灣的A員工前往日本長期考察業務，A員工自甲事務所取得的勞務報酬，應依法課徵綜所稅。

甲事務所2023年按月給付A員工薪資所得3萬元，並於2024年1月將A員工薪資所得併同辦理扣繳申報。

但國稅局查到，A員工2023年全年並未入境台灣，應認定為非中華民國境內居住個人，甲事務所指派其前往日本，應了解其出入境情形，依規定應以非居住者稅率來扣繳，也就是月薪未超過基本工資1.5倍時扣繳率6%、超過為18%。

以A員工情況，扣繳率為6%，公司給付時應代扣稅款1,800元，並在給付日起十日內申報扣繳，否則經國稅局查獲恐遭處罰。

國稅局提醒，公司給付所得給員工時，記得留意員工在稅務上的身分，是否屬於境內居住個人，若員工在台有設籍，但在課稅年度從未入境台灣，依規定視為非境內居住個人，此時就要留意扣繳稅率，並在給付日起十日內完成扣繳申報。

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