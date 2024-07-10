中科外溢效應！台中百萬里暴增21個 最富里還是它

股房雙飛讓台中人平均財富增加，根據財政部公布2022年綜合稅資料顯示，台中市29個行政區共計有625里，最富里依然是七期的惠來里，年平均所得首度突破200萬元大關；不過令人驚奇的是，台中市2021年僅33里平均所得突破百萬元，2022年竟然暴增至54個里。

財政部公布2022年綜合稅資料顯示，台中市最富里前五名名次不變，依序是七期惠來里、南屯區新生里、西屯區惠中里、西屯區西墩里、西屯區中科福林里。而西屯區依舊居於榜首，且收入平均數年增15萬至20萬元，中位數部分也都雙位數成長，惠來里更是平均數來到200萬元大關。

另外，值得注意的是，2021年台中市僅有33個里平均所得突破百萬元，2022年竟然暴增至54個里。擠進百萬所得的里多半落在西屯區、西區、北屯區、北區等四大行政區。

包含西區中興里、利民里、吉龍里、大忠里、後龍里、公民里、公平里；北區健行里、新北里、金華里；西屯區福聯里、福恩里、上安里、福瑞里、至善里、西安里；南屯區大業里、大誠里；北屯區松強里、松竹里、舊社里等。

進一步分析，首度躋身百萬里的西屯區福聯、上安、西安、福瑞里，其腹地範圍都是落在中部科學園區附近。

對此，信義房屋中科東大店陳泱儒指出，過去福聯、福瑞里雖有零星的別墅社區，不過區域主要以過去造鎮案「瑞聯天地」為主，在股市房市有所成長平均效應下，雖然違反直覺，但細想不意外。

陳泱儒認為，近幾年中科科技業發展快速，以中科生活圈來說，沒有新建案大量供給，房市外溢相當明顯，加上市政路延伸計畫一直在進行，觀察位於環中路周邊的龍潭里，在收入上大幅帶動，另外沙鹿里名次也有顯著提升，這些區域都是中科購屋族的輻射範圍。

從數據觀察，平均收入的成長與房市也有相關連動，包含首度上榜的北屯區舊社里，就囊括了機捷特區與單元十二，還有北屯區松強里囊括11期重劃區與14期重劃區，都是近年房市、房價發展熱區，從綜合稅資料也能窺探房市交易的板塊移動。