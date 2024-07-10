迅得處分楊梅土地廠辦估獲利逾2.66億元 明年搬入新廠
迅得（6438）10日公告處分楊梅土地廠辦，預計處分利益逾新台幣2.66億元，公司提到，為資產有效運用，降低營運成本，提升營運績效，同時迅得預定明年首季搬入新廠，而先處分楊梅廠，預計無縫接軌不會有產能損失。
迅得公告提到，處分桃園市楊梅區上田段688-13、688-14、688-15、688-16、688-17、688-22、688-38、688-39共八筆地號，及地上建物，土地：9,043.12平方公尺(2,735.54坪)，建物：5,733.16平方公尺(1,734.28坪)，預計出售總價為新台幣7億元(內含營業稅)。
迅得公告，交易相對人：聯琦金屬股份有限公司，預計處分利益約新台幣266,226仟元，取得或處分之具體目的或用途使公司資產有效運用，降低營運成本，提升營運績效。
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