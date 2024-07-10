欠稅車輛上路 連補帶罰
今年使用牌照稅繳納期限至4月30日，台中市地方稅務局表示，車主若在今年5月30日滯納期滿後仍未繳納，且使用公共道路被查獲，將按開徵當年度1月1日至查獲日的應納稅額，每次處0.3倍罰鍰。
次年後若再被查獲，則按全年欠稅金額0.3倍計算罰鍰，各欠稅年度累計裁處金額上限為0.9倍，且免再加徵滯納金。
舉例來說，林小姐名下有部車每年應納稅額7,120元，這部車今年使用牌照稅未繳納，在滯納期滿後，於9月30日行駛公共道路期間被查獲，除須繳納今年使用牌照稅外，還須被處罰今年1月1日至9月30日這段期間未徵起的應納稅額5,330元的0.3倍罰鍰，即1,599元，但免再加徵滯納金。如果明年3月30日又遭到查獲，則依今年全年欠稅金額7,120元處0.3倍罰鍰，即2,136元。
地稅局呼籲尚未繳稅車主儘速繳納，以免受罰。
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