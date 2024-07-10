七類產品進口 報貨物稅

關務署基隆關提醒進口商，七大類貨物包含橡膠輪胎、水泥、飲料品、平板玻璃、油氣類、電器類及車輛類在進口時，應申報貨物稅。

基隆關表示，進口貨物時，貨物稅課徵仍應依實到貨物是否屬應稅類別來辦理，進口人如不知應否繳納貨物稅，建議主動在進口報單填報代碼，申請文件審查，海關查核報關時檢附相關文件並無錯誤的話，可免受罰。

基隆關以「濃萃液態咖啡球」為例，使用時只須打開封膜倒入熱水、冷水或牛奶基底，攪拌後即可享用。依財政部解釋，加水稀釋飲用的飲料品也屬於應稅範圍，應從價課徵15%貨物稅。

基隆關也以無動力攤車為例，攤車若設計有特種聯結裝置專供與動力車輛聯結使用，例如裝有拖車勾的無動力攤車，即屬於拖車，屬「全拖車及半拖車」範疇，而非「其他無機械推動裝置車輛」，符合「貨車、大客車及其他車輛」範疇，應從價課徵貨物稅15%。

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